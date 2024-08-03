Французские и аргентинские футболисты подрались на Олимпиаде

Футболисты сборных команд Франции и Аргентины подрались на поле после ¼ мужского олимпийского турнира, сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство RMC Sport, конфликт на поле случился после того, как французы победили со счетом 1:0. Инцидент длился несколько минут, а потом еще продолжился в подтрибунном помещении.

Летние Олимпийские игры официально открылись в Париже 26 июля. Церемонию впервые провели вне стадиона. Мероприятие организовали на фоне достопримечательностей французской столицы. Но из-за представления пародии на «Тайную вечерю» на организаторов обрушилась критика.

Состязания среди атлетов будут проводить по 11 августа. РФ отстранили от участия, но 15 отечественных спортсменов прошли квалификацию и сражаются за медали.