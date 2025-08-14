Формируем рацион грамотно: как сохранить мышцы при занятиях спортом в пост

Врач: пост и спорт совместимы, если подходить к питанию осознанно

Сбалансированный рацион с достаточным количеством растительного белка и полезных жиров помогает сохранить результаты тренировок в пост и избежать потери мышечной массы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пост и спорт вполне совместимы, если подходить к питанию осознанно. Главная опасность в этот период — потеря мышечной массы из-за дефицита белка. Однако грамотный подход к формированию рациона позволяет сохранить результаты тренировок даже в пост», — сказала Кашух.

Она добавила, что нельзя просто отказаться от продуктов животного происхождения — необходимо параллельно увеличить в меню долю растительных белков.

«Крупы, чечевица, нут, фасоль и тофу должны стать основой рациона. Важно не забывать и о полезных жирах (авокадо, орехи, семечки, растительное масло). Жир необходим для усвоения жирорастворимых витаминов. При серьезных силовых нагрузках имеет смысл ввести в меню растительные протеиновые коктейли», — отметила врач.

Кашух подчеркнула, что нужно внимательно прислушиваться к организму. Если появляется слабость или головокружение, интенсивность тренировок стоит снизить.

Успенский пост — самый короткий из всех постов, длится он всего две недели. Начало его приходится на 14 августа, на Медовый Спас, середина — на Яблочный Спас, а заканчивается пост праздником Успения Божией Матери. В дни Успенского поста рекомендуется придерживаться некоторых ограничений, которые являются довольно строгими.