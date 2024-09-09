ФОК «Акрихин» в Богородском округе открыл свои двери для спортсменов

В День города, который прошел в Старой Купавне в минувшие выходные, жители получили долгожданный подарок. Состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» после реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Начало работы ФОКа юные спортсмены и профессионалы отметили праздничным турниром по волейболу. Провели открытые тренировки по настольному теннису, самбо, рукопашному бою. Дзюдоисты и тяжелоатлеты подготовили показательные выступления. Теперь у жителей Старой Купавны будет единое место для занятий спортом. Каждый желающий может зайти в ФОК, осмотреть залы и помещения, пообщаться с тренерами, записаться в одну из 24 секций.

Общая площадь места притяжения купавинских спортсменов составляет свыше 5 тысяч кв. метров. В комплексе есть не только залы, но и вспомогательные помещения, такие как тренерские комнаты, душевые и раздевалки, что делает его удобным для занятий спортом и позволяет решить вопрос доступности спортивных секций для жителей Старой Купавны.

В планах руководства комплекса и тренерского состава — выход на уровень областных и всероссийских соревнований. И для этого есть все условия.

«Поменяли полностью покрытие во всех залах, поставили современный паркет в игровом зале, поменяли покрытие в зале борьбы на спортивный линолеум, провели большой ремонт в зале тяжелой атлетики», — отметил директор ФОК «Акрихин» Олег Захаров.

«Следующий год у нас юбилейный, — рассказала старший тренер по настольному теннису, тренер высшей категории СШОР Богородского округа Татьяна Кулиева. — Будет 30 лет со дня основания кружка настольного тенниса «Акрихин». Поэтому новые залы, в сравнении с теми условиями, где мы раньше занимались — это, конечно, революция. Мы этого очень долго ждали и безмерно рады открытию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.