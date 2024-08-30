ФК «Зенит» объявил о подписании контракта с Александром Соболевым

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с нападающим Александром Соболевым. Соглашение подписано на три сезона с возможностью продления еще на один, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Воспитанник ФК «Динамо» Соболев родился 7 марта 1997 года в Барнауле. Он играл за «Крылья Советов», «Томь», «Спартак» и «Енисей». В составе «Спартака» в 2022 году футболист стал обладателем Кубка России.

В 2020 году Соболев выступал за сборную страны. На его счету 15 матчей, шесть голов и три результативные передачи. «Зенит» поприветствовал футболиста и пожелал ему успехов в составе команды.

Ранее футбольный клуб продлил контракты с полузащитниками Клаудиньо и Венделом. Бразильские футболисты подписали соглашения сроком до окончания сезона 2027/28 года с возможностью продления еще на один сезон.