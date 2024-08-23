«Зенит» продлил контракты с двумя бразильскими звездами

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с полузащитниками Клаудиньо и Венделом. Бразильские футболисты подписали соглашения сроком до окончания сезона 2027/28 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу команды.

В социальных сетях «Зенит» поздравил своих легионеров с обновлением контрактов. Клуб пожелал Венделу и Клаудиньо покорения новых вершин вместо с сине-бело-голубыми.

Вендел присоединился к стану петербуржцев в октябре 2020 года, Клаудиньо — в августе 2021 года. За 129 матчей Вендел забил 20 голов и отдал 29 результативных передач, а Клаудиньо отметился 24 голевыми пасами и 20 забитыми мячами (110 матчей).