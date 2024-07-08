ФК «Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории РФ

Спонсорский контракт, который ФК «Спартак» и букмекерская компания Winline заключили в конце 2023 года, подписан на сумму до 1,2 млрд рублей в год. Ранее детали документа не озвучивали, сообщает РБК.

Контракт действует до лета 2028 года. Букмекер увеличил его стоимость, если сравнивать с предыдущим контрактом, до 1,2 млрд рублей в год. Ранее это было 350 млн рублей в год.

Сумма контракта учитывает деньги, которые ежегодно будут предоставлять клубу, — около 800 млн рублей. Остальные средства направят на реализацию совместных проектов.

Во время переговоров стороны также говорили о том, чтобы была возможность увеличить инвестиции в клуб вне текущего договора.

Новый контракт мог вступить в силу с начала нынешнего года. Таким образом, соглашение на 1,2 млрд рубле действует по ходу проведения сезона 2023/24.