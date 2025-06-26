ФК «Чайка» планируют снять с Первой лиги

25 июня на тренировке команды присутствовало всего восемь человек. Тогда игрокам должны были объявить о снятии клуба с лиги, но было принято решение перенести объявление на несколько дней.

Ранее наставник «Чайки» Сергей Первушин покинул команду и вступил в «Черноморец». Тех, кто остался играть в клубе, теперь продают за небольшие компенсации или расторгают действующие контракты с ними.

Согласно регламенту, если «Чайку» снимут с мероприятия, заменит ее проигравшая команда по итогам стыкового матча между «Челябинском» и «Волгарем». Сезон-2024/25 в Первой лиге «Чайка» закончила с 38 очками и разместилась на 13 месте в турнирной таблице.