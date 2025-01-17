Фитнес-эксперт дал советы по подготовке к крещенским купаниям

Крещенское купание — это не только духовная практика, но и серьезное испытание для организма. Закаливание — это физиологический процесс, который помогает подготовить тело к холодной воде, но к нему нужно подходить постепенно, рассказал РИАМО фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Владимир Белокопытов.

По словам эксперта, главный принцип в этом вопросе — постепенность. Не стоит сразу бросаться в прорубь, особенно если никогда не занимались закаливанием.

«Резкое погружение в холодную воду может вызвать спазм сосудов, переохлаждение и другие неприятные последствия. Рекомендую следующие этапы закаливания. Первое — это обтирание. Начните с простого — ежедневно обтирайте тело влажным полотенцем, постепенно снижая температуру воды», — рассказал Белокопытов.

Второе — контрастный душ. Нужно чередовать теплую и прохладную воду во время душа. Стоит начать с небольших перепадов температуры и постепенно увеличивать их. Заканчивать надо всегда холодной водой.

И третье — обливание. Нужно постепенно переходить к обливаниям прохладной водой. Нужно начать с ног и подниматься выше. Есть еще несколько советов, которые помогут подготовиться к крещенским купаниям.

«Выполняйте умеренные кардионагрузки (бег, плавание). Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают выносливость организма. Следите за питанием, высыпайтесь и избегайте стрессов. Крепкий организм легче перенесет воздействие холода. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом закаливания и крещенскими купаниями», — отметил эксперт.

Если ощущается дискомфорт, нужно остановиться и не насиловать организм. Купаться надо только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей.