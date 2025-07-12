Фанаты большого тенниса с нетерпением ждут финала Уимблдона 2025 года, который состоится 12 июля. На кортах встретятся две яркие теннисистки в решающем матче женского турнира. Это американка Аманда Анисимова и польская спортсменка Ига Швентек, сообщает Olympics .

Анисимова, посеянная под 13-м номером, неожиданно для многих дошла до своего первого финала турнира Большого шлема. В полуфинале она сумела обыграть лидера мирового рейтинга Арину Соболенко, и это стало настоящим сюрпризом турнира.

Ее соперницей будет Ига Швентек из Польши, посеянная под 8-м номером. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Для 23-летней Анисимовой этот финал станет историческим в карьере, его она добилась благодаря своей великолепной игре на протяжении всего турнира.

Встреча между Анисимовой и Соболенко выдалась захватывающей и напряженной. Американка победила со счетом 6:4, 4:6, 6:4, превзойдя первую ракетку мира WTA в силовой игре. В третьем сете Анисимова вела 5:2, Соболенко почти догнала соперницу, но не удержала свою подачу при счете 4:5. Американка завершила матч красивым ударом с третьей попытки.

После Уимблдона Анисимова, которая недавно прерывала карьеру из-за психологических проблем, поднимется как минимум на седьмую строчку мирового рейтинга.

Кто победит в финале, предсказать сложно, так как Анисимова и Швентек раньше не играли друг против друга. Если Анисимова победит, она поднимется до пятого места в рейтинге. Однако Швентек показывает отличную игру — она легко победила Белинду Бенчич в полуфинале со счетом 6:2, 6:0, сохранив силы и энергию. Хотя для Иги это первый финал Уимблдона, у нее уже есть положительный опыт — она выиграла все пять своих предыдущих финалов на турнирах Большого шлема (четыре раза на Ролан Гаррос и раз на US Open). Победа над такой опытной соперницей будет непростой задачей для Анисимовой.

К сожалению, в России ни один из телеканалов не купил права на показ Уимблдона — 2025. Из-за этого россиянам приходится использовать неофициальные источники, чтобы увидеть матчи турнира. Текстовые трансляции публикует Championat.com. Турнирные сетки можно посмотреть на сайте Wimbledon, а список каналов, которые ведут трансляции в разных странах, по этой ссылке.

Также 12 июля, предварительно, в 15:00 выступят мужчины в парах. На корте встретятся австралиец Ринки Хидзиката и теннисист из Нидерландов Давид Пел, а также два британца — Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул.