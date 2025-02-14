сегодня в 17:27

Фигуристы из Сергиева Посада стали первыми на первенстве ЦФО по фигурному катанию

С 9 по 12 февраля в Твери спортсмены из 17 регионов Центральной России боролись за звание чемпионов ЦФО и отбор на финальный этап — Всероссийские соревнования «Мемориал С. А. Жука» среди мальчиков и девочек. На первенство ЦФО по фигурному катанию отобрались два фигуриста из Сергиева Посада, сообщает пресс-служба администрации округа.

Георгий Аракчеев завоевал золотую медаль среди мальчиков младшего возраста. Глеб Дудченко — серебряную медаль среди мальчиков старшего возраста.

Оба спортсмена тренируются в школе фигурного катания «Стремление» под руководством тренеров Сергея Евдокимова, Ильи Видякина, Валерии Чаподзе.

Теперь спортсмены будут представлять Сергиево-Посадский округ на финальном этапе соревнований, который пройдет в городе Йошкар-Ола.

4 декабря завершился отборочный этап на Всероссийские соревнования, где наши спортсмены Глеб Дудченко и Георгий Аракчеев завоевали золотую и бронзовую медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор» дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.