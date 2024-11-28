ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России

ФИФА угрожает санкциями Буркина-Фасо за возможную игру с российской сборной. Об этом в интервью журналисту Sport24 рассказал руководитель PR-департамента футбольной федерации западноафриканской страны Кадера Траоре.

По словам Траоре, организация матча с россиянами в текущих условиях практически невозможна из-за риска последующих штрафных мер со стороны международного футбольного руководства.

Стоит отметить, что российская национальная команда уже имеет опыт встреч с представителями африканского континента в прошедшем году. Среди соперников были сборные Кении, этот матч завершился вничью — 2:2. А игра с Камеруном завершилась победой России со счетом 1:0. Также состоялись две встречи с молодежной командой Египта, они завершились со счетом 1:1 и 1:2 соответственно.

Ранее сообщалось, что российским футболистам не разрешат участвовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира в 2026 году. Жеребьевка назначена на 13 декабря, а отборочные игры начнутся уже в марте 2025 года.