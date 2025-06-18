Фетисов: России надо не жаловаться, а требовать компенсации за отстранение спортсменов

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025 прямо высказался о ситуации с исключением российских спортсменов. Он убежден, что Россия имеет право на компенсации, включая денежные выплаты. Также он пояснил, на чем следует сосредоточиться в условиях вынужденного перерыва в международных выступлениях отечественных атлетов, сообщил «Царьград».

По его словам, нынешняя ситуация с отстранением российских спортсменов требует не жалоб, а системных мер и продуманной государственной стратегии.

«Не надо сейчас плакаться, говорить: ой, нас, мол, никуда не пускают, мы готовы на коленях ползти. А смысл какой? Надо заниматься своим делом», — сказал Фетисов.

Он напомнил, что еще до Второй мировой войны Советский Союз выстроил сильнейшую спортивную систему, не участвуя в международных структурах. Тогда спорт рассматривался как часть общей культуры и инструмент формирования здорового общества, способного строить экономически сильное государство.

«Мы не просились в Олимпийское движение. Но, когда нас пригласили, мы сразу стали всех обыгрывать. Всё зависит от целеполагания. Спорт нужен не ради медалей, а для воспитания, в том числе героев», — пояснил депутат.

Фетисов считает, что текущий перерыв в международных выступлениях российских атлетов должен стать поводом для пересмотра приоритетов. Ключевыми задачами должны стать развитие школьного и студенческого спорта, повышение значимости национальных турниров, а также формирование полноценной государственной системы управления отраслью. Важно поднимать статус внутренних соревнований. Поднимать статус чемпиона страны. И заниматься тем, чем государство должно заниматься. А потом уже предъявлять претензии международным спортивным организациям — в том числе финансовые.

«В хартиях и документах этих организаций нет ни слова про исключение стран в таких ситуациях. Сейчас в мире не меньше 20 военных конфликтов, но санкции ввели только в отношении одной страны — России. Остальных как будто не замечают», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

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