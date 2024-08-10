Фестиваль «Лето в Москве» приобщил к падел-теннису порядка 10 тыс горожан

Падел-теннис на бесплатных кортах, открытых на площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве», набирает популярность у жителей и гостей столицы. Порядка 10 тысяч москвичей приобщились к падел-теннису, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Этим летом фестиваль «Лето в Москве» сделал доступным для москвичей новый вид активности: игру в падел-теннис. В столице на площадках «Московских сезонов» открылись девять бесплатных кортов с прокатом инвентаря.

Возможность бесплатно поиграть в падел-теннис в Москве есть на пяти кортах на улице Авиационная, вл. 24, 2 кортах на улице Матвеевская, вл. 2, и 2 — на улице Грекова, вл. 3Ж. Тренировки проходят ежедневно с 10:00 до 21:00. На один корт допускается одновременно до четырех человек, играть можно командами 1Х1 и 2Х2.

«Падел» в переводе с английского означает «весло». Его напоминает форма ракеток для падел-тенниса. Игра сочетает в себе элементы большого тенниса (принцип игры ракетками через сетку, правила ведения счета), сквоша (допускается отскок мяча от ограждения) и настольного тенниса (техника подачи). Игра проходит на кортах размером 10 на 20 м.