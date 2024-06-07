Фехтовальщики из Подмосковья удостоились 11 наград чемпионата Союзных государств

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали открытого чемпионата союзных государств по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах первое место заняла Татьяна Гудкова. Она выступала в составе первой национальной сборной России. В этой же дисциплине еще одни представительницы Московской области Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская выиграли «серебро», выступая за вторую сборную России. Также Кристина Ясинская стала второй в личном зачете.

Среди мужчин в командном турнире по фехтованию на шпагах победу отпраздновал Георгий Бруев. Подмосковный шпажист защищал честь команды сборной России. В личных соревнованиях он поднялся на вторую ступень пьедестала. Замкнул тройку призеров Владимир Толасов из Московской области.

Дважды олимпийская чемпионка из Подмосковья Яна Егорян в составе национальной сборной удостоилась бронзовой медали командных соревнований среди саблисток.

Григорий Семенюк и Марсель Нагимов завоевали второе место командного турнира по фехтованию на рапирах. Спортсмены выступали за вторую российскую сборную. Кроме того, Григорий Семенюк занял третье место в личном зачете.

Женская сборная Московской области по фехтованию на рапирах выиграла «бронзу» в командном зачете. В состав сборной региона вошли: Арина Вольская, Ксения Глебова, Лейла Пириева и Анна Позднякова. Еще одна подмосковная рапиристка Айла Мамедова выступала за второй состав сборной России и стала вице-чемпионкой.

Спортсмены сборной Московской области представляли Краснознаменск, Химки, Люберцы, Долгопрудный, Воскресенск и Одинцово.

Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию проходил с 28 мая по 6 июня в столице Белоруссии городе Минск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.