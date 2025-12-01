Фанаты избили футболистов «Ниццы» из-за поражений в матчах

Фанаты «Ниццы» избили футболистов команды на тренировочной базе после серии поражений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foot Mercato.

Команда проиграла последние 6 матчей во всех турнирах.

Отмечается, что футболистов после поражения в гостях от «Лорьяна» (1:3) ждали на базе около 400 фанатов, которые ранее призывали уйти в отставку главного тренера Франка Эза, после чего стали оскорблять игроков.

Несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи.

Кроме того, пострадал спортивный директор клуба Флориан Морис.

