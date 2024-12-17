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Ежегодный турнир по художественной гимнастике прошел в Химках

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» городского округа Химки провели открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея». Грацию и мастерство продемонстрировали 180 юных спортсменок со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивная школа «Химки» проводит турнир уже восемь лет подряд. С раннего утра и до позднего вечера гимнастки демонстрировали жюри свои спортивные умения и навыки, чтобы разыграть личные и командные медали.

В личном первенстве гимнастки спортшколы в очередной раз подтвердили свое мастерство, завоевав пять золотых и три серебряных медалей. Победу на домашнем турнире одержали Полина Чаплыгина, Моника Варосян, Анна Корчагина, Ульяна Голубева и Арина Заушицына. Почетное второе место заняли Виктория Даньшина, Анна Бойко и Серафима Якимчук.

Кроме того, юные спортсменки показали мастерство исполнения групповых упражнений. Химкинские команды стали призерами в трех категориях.

Конкурс завершился праздничным парадом и церемонией награждения победителей. Лучшим спортсменкам вручили награды и мягкие игрушки.

Воспитанницы спортшколы «Химки» регулярно занимают призовые места на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Недавно гимнастки завоевали золото и серебро в индивидуальной программе подмосковного первенства «Принцесса спорта».

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