European Gymnastics вернул флаг российским гимнасткам на ЧЕ в Болгарии

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) вернул флаг российским гимнасткам на чемпионате Европы, который пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая, сообщается на сайте организации.

Сборная России указана среди участников турнира.

После начала СВО Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. В 2024 году атлетов допустили в нейтральном статусе. Недавно World Gymnastics допустил россиян и белоруссов к своим турнирам с флагом и гимном.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с белорусских атлетов. В отношении российских спортсменов действующие рекомендации менять не стали.

