Еще одно золото у российских спортсменов в Париже
Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Параолимпиаде
Россиянин Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Параолимпиаде в Париже, пишет Telegram-канал «Матч».
«В Токио в метании клаба остался без награды. А здесь никому не оставил шансов — 40,33. Какой красавец!» — сказано в сообщении.
С 2018 года Чуркин входит в состав паралимпийской сборной России. Он является многократным чемпионом страны по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2021 году Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио и первое место в толкании ядра на чемпионате Европы.
Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м вольным стилем.