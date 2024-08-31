Еще одно золото у российских спортсменов в Париже

«В Токио в метании клаба остался без награды. А здесь никому не оставил шансов — 40,33. Какой красавец!» — сказано в сообщении.

С 2018 года Чуркин входит в состав паралимпийской сборной России. Он является многократным чемпионом страны по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2021 году Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио и первое место в толкании ядра на чемпионате Европы.

Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м вольным стилем.