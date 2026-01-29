Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что страны Европы не будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в США, поскольку такой шаг не принесет желаемого эффекта, сообщает RuNews24.ru .

Европейский союз использует спорт как инструмент давления в международной политике, однако в случае с Соединенными Штатами такой подход не сработает.

Эксперт отметил, что идея отказа европейских стран от участия в чемпионате мира по футболу в США малореалистична. У Европы нет достаточных ресурсов для самостоятельного проведения турнира такого масштаба, что подтверждается опытом последних лет, когда чемпионаты организовывались сразу в нескольких странах.

Крастелев подчеркнул, что попытка оказать давление на президента США Дональда Трампа через бойкот чемпионата мира не будет эффективной. Футбол в США уступает по популярности американскому футболу, баскетболу и хоккею, поэтому отказ Европы не станет значимым событием для аудитории Штатов.

«Для России чемпионат мира по футболу был одним из главных достижений того времени. В случае Европы отказ от участия выглядел бы нелепо — на зло маме отморожу уши», — подытожил Крастелев.

