сегодня в 22:41

Эксперт назвал Фомичева явным фаворитом в поединке с американцем Морроу

Спортивный комментатор Григорий Дрозд заявил, что россиянин Олег Фомичев является фаворитом поединка с американцем Робом Морроу в турнире по кулачным боям, сообщает РЕН ТВ .

«Я думаю, что он должен победить. Такой достаточно явный фаворит», — заявил он.

Дрозд отметил, что Фомичев добился успеха благодаря своей силе, смелости, неожиданным ударам и упорству, у него есть сильный характер и воля к победе.

Ранее представительница Подмосковья Кира Леонова заняла первое место на международных соревнованиях по боксу «Золотая перчатка Воеводины».