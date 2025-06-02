Экс-жену Паши Техника заметили курящей через копыто в пабе «спартачей»

Блогера и экс-жену рэпера Паши Техника Ева Карицкую (Карину Мельничук) заметили в пабе болельщиков футбольного «Спартака». Посетители сняли на видео, как она курила сигарету через ботинок в форме конского копыта. Кадры опубликовал «Mash на спорте» .

Утверждается, что видео сняли 1 июня во время финала Кубка России. Накануне в главном матче турнира встречались «Ростов» и московский ЦСКА. По итогам встречи столичные армейцы одержали победу в серии пенальти (4:3) и стали десятикратными обладателями Кубка России.

Футболистов и болельщиков ЦСКА нередко называют «конями». На опубликованном видео Карицкая, сидя в пабе болельщиков «Спартака», также курит через ботинок в форме конского копыта.

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 5 апреля в больнице Таиланда. В своих треках и интервью он упоминал, что болеет за московское «Динамо». Шарф бело-синих также принесли на могилу Техника в Подмосковье.