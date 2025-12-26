Экс-игрок «Зенита» Гасилин назвал худший трансфер РПЛ за 2025 год

Он отметил, что больше всего его разочаровал «Спартак». По его словам, хотя к их неудачной трансферной политике и постоянной смене тренеров уже все привыкли, решения, которые они принимают, не поддаются логике. Футболист заявил, что клуб превратился в обычного середняка чемпионата. Он не понимает, как можно тратить 50 миллионов на игроков, которые не приносят никакой пользы команде. Гасилин уверен, что это абсурдные решения руководства и тренерского штаба.

«До зимы прошлого года „Спартак“ боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор. По соотношению „цена — качество“ ( это худший траснфер чемпионата за год — ред.)», — отметил экс-игрок «Зенита».

Ливай Гарсия пополнил состав «Спартака» 7 февраля 2025 года, перейдя из греческого АЕКа (Афины). Сумма сделки составила 18,7 млн евро, что стало самой дорогой покупкой в истории московского клуба. Контракт с нападающим из Тринидада и Тобаго рассчитан на 3,5 года (до лета 2028 года).

В весенней части прошлого сезона Гарсия принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился 3 голами (1 гол в 11 играх РПЛ и 2 гола в 4 матчах Кубка России). В текущем сезоне форвард отыграл 18 матчей, забив 6 мячей (4 в чемпионате России и 2 в Кубке).

Несмотря на это, в 2025 году Гарсия стал вторым бомбардиром «Спартака», уступив по этому показателю только Манфреду Угальде.

