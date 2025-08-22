Ранее СМИ писали о заинтересованности в российском футболисте со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая».

«Кисляк, (Кирилл — ред.) Глебов, (Матеус — ред.) Алвес сейчас круто играют за ЦСКА. Матвею пока очень рано уезжать в Европу. Ехать в Турцию — бред. Надо дождаться хорошего варианта из европейской лиги», — отметил Кузнецов.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Кисляк принял участие в пяти матчах, забив один гол и отдав три голевые передачи. В прошлом сезоне на его счету был один забитый мяч и одна результативная передача в 22 играх.

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро. Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года.