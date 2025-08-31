Ефимов: за пять лет Москва передала спортивным учреждениям 42 новых здания

Для поддержки различных видов спорта Москва передала соответствующим учреждениям около 267 тысяч квадратных метров недвижимости, которые расположились в 42 новых зданиях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Доступная спортивная инфраструктура делает жизнь горожан комфортнее и помогает решать задачи по развитию как массового, так и профессионального спорта. С 2020 года столица передала в оперативное управление городским учреждениям 42 новых объекта недвижимости. Их общая площадь составляет почти 267 тысяч квадратных метров. Здания построили за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, а также благодаря частным инвестициям», – отметил Ефимов.

Новые помещения были переданы организациям в 11 административных округах Москвы. После оформления права оперативного управления учреждения получили возможность эффективно использовать недвижимость для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с начала 2025 года российская столица передала спортивным учреждениям сразу четыре новых здания, которые территориально находятся на севере, северо-востоке, востоке Москвы, а также в Зеленограде. Общая площадь вышеперечисленных объектов превышает 25,7 тысячи квадратных метров.

«Больше всего, свыше 10 тысяч квадратных метров, получил Московский государственный университет спорта и туризма: в Головинском районе вузу предоставили после реконструкции два корпуса. В пятиэтажном здании провели полную перепланировку первых трех этажей, а также надстроили третий этаж перехода между двумя блоками учебных корпусов», – отметила Соловьева.

Жителям северо-востока Москвы был передан спортивный комплекс «Стальной». В здании общей площадью почти 7,8 тысячи квадратных метров расположены 50-метровый бассейн, а также зоны для занятий фитнесом и гимнастикой. Горожане могут заранее выбрать интересующее направление на сайте учреждения и посещать спортивные занятия.

Также в столице заработал физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» в районе Гольяново, площадь которого составляет около четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудованы специализированные площадки как для водных видов спорта, так и для групповых тренировок. Бассейн появился и в новом ФОКе в районе Крюково. Еще один трехэтажный спортивный комплекс — «Горизонт» площадью почти четыре тысячи квадратных метров — открыт для занятий различными видами физической активности.

Строительство в российской столице соцобъектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».