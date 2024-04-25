«Единая Россия» открыла секцию самбо в гимназии имени Подольских курсантов

Именно с этого крупнейшего и успешного образовательного учреждения решили начать реализацию в нашем городском округе Всероссийского проекта «Самбо — в школу!», а также партпроекта «ZаСамбо» партии «Единая Россия»

Секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии вместе с председателем горсовета Алексеем Никулиным, президентом Федерации Самбо Московской области Сергеем Фомкиным и именитыми спортсменами.

Данный вид спорта давно востребован среди подольчан. Теперь научиться навыкам самообороны могут и совсем юные жители округа.

«Я очень рада, что появилась возможность заниматься самбо. Это по-настоящему мужской вид спорта, и теперь наши дети смогут развиваться в нем. Мальчики должны уметь постоять за себя, а тут обучают как раз этому», — поделилась Анна Юдина, мама начинающего спортсмена.

Среди гимназистов желание стать самбистами изъявили 15 учеников начальной школы. За счет муниципальных средств для них закупили форму и все необходимое для эффективных тренировок. Учить навыкам боя детей будут профессиональные тренеры. ⠀

«Уверен, что сможем воспитать настоящих чемпионов и имена наших ребят еще прогремят на всю Россию», — сказал Григорий Артамонов.

Напомним, что распространение здорового образа жизни вошло в число основных задач, поставленных нашим Президентом Владимиром Путиным. Сам глава государства активно занимается спортом, и самбо — один из любимых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.



