Дзюдоисты Подмосковья прошли отбор на финал XII летней спартакиады учащихся РФ

Спортсмены из Подмосковья завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых медалей на первенстве ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое является отбором на финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Таким образом, на сегодняшний день Московскую область на спартакиаде учащихся представят 32 спортсмена. Впереди еще пять отборочных турниров и численность подмосковной сборной может увеличиваться.

На прошедшем турнире сборная Подмосковья заняла 1 место в неофициальном командном зачете среди регионов РФ. Всего в соревнованиях приняли участие 558 спортсменов из 17 субъектов ЦФО, из них 113 дзюдоистов выступали за Московскую область.

​Награды высшего достоинства на счету: Ильи Топтыгина в весовой категории до 46 кг, Алексея Топтыгина в весе до 50 кг, Ники Сурманидзе в категории до 60 кг, Артема Литвиненко в весе до 90 кг, Сулеймана Кожевникова в весовой категории свыше 90 кг, Кристины Силиной в весе до 44 кг, Ольги Азаренко в категории до 48 кг и Екатерины Панкратовой в весе свыше 70 кг.

​Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет прошло с 16 по 19 мая в городе Ковров.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.