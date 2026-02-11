Дзюдоисты из Подмосковья выиграли золото и серебро на Кубке Европы в Риме

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на Кубке Европы по дзюдо до 18 лет, который прошел 8–9 февраля 2026 года в Риме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гаданов Амирхан из СШОР по единоборствам города Химки занял первое место в весовой категории до 50 кг. Серебряную медаль в этой категории получил спортсмен из Израиля, а бронзу разделили представители Италии и Франции.

В весовой категории до 48 кг серебро завоевала Гаданова Алина, также представляющая СШОР по единоборствам из Химок. Золотую медаль в этой категории выиграла спортсменка из Израиля, бронзовые награды достались дзюдоисткам из Италии.

Кубок Европы до 18 лет считается одним из главных международных турниров для юных дзюдоистов, позволяя участникам набирать рейтинговые очки и получать опыт выступлений на европейском уровне. В соревнованиях приняли участие более 476 спортсменов со всего мира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.