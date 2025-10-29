Дзюдоисты из Лобни завоевали две бронзы на Кубке Европы в Словении

Воспитанники спортивного клуба «БрандКом-Мастерс» из Лобни успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 18 лет. Соревнования проходили 25–26 октября в словенском городе Краньска-Гора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Аршалуйс Акопян (весовая категория до 90 кг) и Павел Харлов (свыше 90 кг) завоевали бронзовые медали престижного международного турнира. Оба спортсмена показали уверенную борьбу: Акопян одержал победу в малом финале с помощью молниеносного иппона, а Харлов в поединке за третье место победил дзюдоиста из Болгарии.

В том числе, благодаря этим результатам, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 3 золотые и 5 бронзовых наград. После окончания соревнований лобненские спортсмены останутся на учебно-тренировочный сбор для отработки технических элементов и участия в спаррингах.

Спортсмены занимаются под руководством тренеров Юрия Омадзе, Владимира Кузнецова и Амира Гадомамадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.