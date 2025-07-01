Дзюдоист Щелкова стал призером первенства Европы

В столице Северной Македонии Скопье завершилось первенство Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день соревнований в весовой категории 50 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Илья Топтыгин, победитель Спартакиады и трех турниров (Челябинск, Санкт-Петербург и Тбилиси).

Илья начал день с молниеносной победы за девять секунд над хозяином татами, македонцем Радевски. Представитель Грузии Гулуа в «голден скор» не успел за быстрым темпом Топтыгина и был сбит с ног подсечкой. Илья обыграл еще трех соперников в группе утешения: серба Марковича, итальянца Дуине. А в малом финале в борьбе за бронзу с болгарином Мартиновым спортсмен выдал иппон и забрал медаль.

В общей сложности в первенстве Европы принимают участие 421 сильнейших дзюдоиста из 41 страны.

Спортсмена подготовили тренеры Джумбер Абуладзе и Ройни Абуладзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.