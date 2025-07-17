Дзюдоист Подмосковья стал вице-чемпионом Кубка Европы

Представитель Подмосковья Павел Коловердов поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам выступления на Кубке Европы по дзюдо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковный спортсмен из городского округа Щелково Павел Коловердов боролся в весовой категории до 66 килограммов. Вместе с ним за победу на европейском Кубке сражались 58 дзюдоистов из разных стран.

​В первой схватке россиянин одолел Шалева Коэна из Израиля. Затем был повержен американец Джейкоб Янг. В 1/8 стадии финала Павел Коловердов победил Наркуса Гирвидаса из Литвы, а в ¼ — Феликса Бехле из Германии. В полуфинале спортсмен из Московской области взял верх над сербом Матия Еремичем. В заключительной встрече подмосковный дзюдоист уступил сопернику из Узбекистана Дилшодбеку Хамроеву и занял второе место.

Сборная России на Кубке Европы заняла первое общекомандное место, завоевав пять золотых, четыре серебряные и девять бронзовых наград.

​Кубок Европы по дзюдо прошел в Венгрии в городе Пакше с 11 по 14 июля. В турнире приняли участие свыше 500 дзюдоистов в возрасте до 21 года из 38 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.