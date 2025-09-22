Дзюдоист из Лобни завоевал путевку на первенство России

21 сентября дзюдоисты из Лобни выступили на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» среди юношей и девушек до 18 лет. В весовой категории 60 кг победу одержал воспитанник СШ «Академия спорта» Айдемир Уруджаев. Благодаря данному результату спортсмен получил путевку на первенство России, сообщает пресс-служба администрации округа Лобня.

«Поздравляем Айдемира с этой победой! Парень проявил характер, силу духа и высочайшее мастерство! Желаем не останавливаться на достигнутом и готовиться к новым вершинам», — прокомментировали в администрации спортивной школы.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Дзюдо — одно из самых популярных из них.

Также сейчас на территории муниципалитета строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.