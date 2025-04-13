Дзюба забил гол в матче с «Факелом» и обновил личный рекорд среди россиян

В матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба забил 237 гол в карьере и обновил личный рекорд среди российских футболистов. Команда Дзюбы играла против воронежского «Факела», сообщает ТАСС .

Дзюба забил свой рекордный гол на 72-й минуте встречи с «Факелом» с пенальти. Команда «Факел» продолжает испытывать неудачи в РПЛ. Последний матч с «Акроном» завершился поражением со счетом 0:1, что вынудило клуб из Воронежа удерживать 15-е место в таблице с 15 очками. В то время как «Акрон» смог одержать победу и подняться на девятое место с 28 очками.

9 марта в игре против «Крыльев Советов» Дзюба также вышел на первое место среди российских футболистов по количеству голов, превзойдя результат завершившего карьеру Александра Кержакова.

Через десять дней Дзюба также опередил Кержакова по числу забитых мячей за сборную России — их количество достигло 31. Так футболист стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.