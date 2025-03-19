Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 31-й гол в составе сборной России, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В среду сборная России проводит товарищеский матч с командой Гренады. Дзюба вышел на поле с первых минут матча в качестве капитана. После первого тайма счет 3:0 в пользу сборной России.

На 43-й минуте нападающий поразил ворота соперника после голевой передачи полузащитника Алексея Батракова. Также забитыми мячами отличились Данил Пруцев и Арсен Адамов.

Ранее Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету — 234 забитых мяча.