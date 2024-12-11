Дзержинские спортсменки завоевали медали на соревнованиях по художественной гимнастике

В начале декабря во Дворце спорта «Восток» г. Орехово-Зуево прошли соревнования Московской области по художественной гимнастике на Кубок заслуженного тренера Валентины Кострицы, где дзержинские спортсменки завоевали медали, передает пресс-служба муниципалитета.

В турнире приняли участия около 700 спортсменок из разных городов. Городской округ Дзержинский представляли воспитанницы отделения «Художественной гимнастики» спортивной школы «Орбита»(12+).

Дзержинские гимнастки продемонстрировали мастерство и артистизм. Подопечные руководителя команды старшего тренера отделения художественной гимнастики, мастера спорта СССР, тренера высшей категории, судьи всероссийской категории, неоднократно удостоенной звания «Человек года» в городе Дзержинский Быковой Инны Борисовны — завоевали четыре медали турнира.

«Бахтиярова Лейла выступала в многоборье, став в обруче 3, в мяче 1, в общем зачете 2», — говорится в телеграм-канале спортивной школы «Орбита». Так же по программе первого взрослого разряды с 4 программами выступали Дарья Бровина и Евгения Кузнецова, которые стали четвертыми по области в общем зачете. Юлия Викулова, выступавшая по программе КМС, стала так же 4.

Важно отметить, что воспитанники спортивной школы «Орбита» городского округа Дзержинский неоднократно становились победителями спортивных соревнований самого разного уровня. В настоящее время в «Орбите» работает девять отделений, среди них вольная борьба, бокс, баскетбол, волейбол, футбол и др.

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