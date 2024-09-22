Дворкович не проведет заседание FIDE по вопросу допуска россиян к турнирам

Президент международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не станет проводить заседание организации, на котором обсудят вопрос возврата граждан РФ и Республики Беларусь на соревнования. Об этом сообщает ТАСС .

Дворкович объяснил свое решение тем, что «вопрос касается России». Он пригласил провести заседание FIDE представителя Индии — Вишванатана Ананда. Тот согласился.

Еще 8 февраля 2022 года международная шахматная федерация разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Также она сообщила, что в РФ и РБ турниры проводиться не будут.

Ранее FIDE отстранила федерацию шахмат России от членства. С такой инициативой выступила Украина.