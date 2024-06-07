Дворковичу вынесли réprimand за попечительство шахматному спорту в России
Федерация шахмат России временно отстранена от членства FIDE
Федерация шахмат России временно отстранена от членства FIDE по инициативе Украины, сообщил «Матч ТВ».
«Первая инстанция комиссии по этике приняла такое решение. По терминологии этического кодекса это называется réprimand — „выговор“ или „порицание“. Основание — мое участие в попечительском совете Федерации шахмат России», — заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
Он пояснил также, что Федерация шахмат России временно отстранена от участия в деятельности.
Российская организация намерена опротестовывать такое решение, отметил Дворкович.