Дворковичу вынесли réprimand за попечительство шахматному спорту в России

сегодня в 22:30

Федерация шахмат России временно отстранена от членства FIDE по инициативе Украины, сообщил «Матч ТВ» .

«Первая инстанция комиссии по этике приняла такое решение. По терминологии этического кодекса это называется réprimand — „выговор“ или „порицание“. Основание — мое участие в попечительском совете Федерации шахмат России», — заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Он пояснил также, что Федерация шахмат России временно отстранена от участия в деятельности.

Российская организация намерена опротестовывать такое решение, отметил Дворкович.