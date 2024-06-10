Две медали завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях в память о бойце СВО

Спортсмены из Павлово-Посадского округа спортивной школы «Вымпел» города Электрогорск 8 июня принимали участие в турнире по боксу, который посвящен памяти подполковника воздушно-десантных войск Жарова Игоря Владимировича. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир проходил в городе Киржач Владимирской области.

У павловопосадских спортсменов три медали: золото завоевали Максим Лютков и Исмаил Бабаев, бронзовая медаль у Дмитрия Митрофанова.

Спортсменов подготовил Хушвакт Аттоевич Зульфикоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять»,