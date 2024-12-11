Две медали взяли горнолыжники из Подмосковья на этапе Кубка России

Золотую и бронзовую медали на третьем этапе Кубка России по горнолыжному спорту завоевали представители Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Два подмосковных спортсмена заняли места на пьедестале почета, выступая в мужских стартах в дисциплине «слалом». Победителем стал Семен Ефимов, а Александр Хорошилов замкнул тройку лидеров. Серебряным призером стал представитель Сахалинской области.

«Снег был непростой, лыжи совсем не ехали. Но я смог набрать хорошую скорость и победить, я очень рад!» — прокомментировал второе «золото» Семен Ефимов.

Напомним, что в рамках первого этапа Кубка России по горнолыжному спорту подмосковный спортсмен Семен Ефимов также стал лучшим по сумме двух спусков в слаломе среди мужчин.

Второй и третий этапы Кубка России проходят с 9 по 11 декабря в г. Полярные Зори (Мурманская область).

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.