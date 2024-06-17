Два «золота» взяли спортсменки Подмосковья на играх БРИКС по прыжкам в воду

Спортсменки из Московской области завоевали две золотые медали на мультиспортивных Международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменка Виктория Казанцева стала лучшей в дисциплине «вышка 10 метров» (женщины), а Елизавета Кузина заняла высшую ступень пьедестала в синхронных смешанных прыжках с трамплина 3 м.

Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на играх БРИКС уже 31 медаль — 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования по прыжкам в воду проходят с 16 по 18 июня 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан).

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.