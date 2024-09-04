Два шахматных турнира пройдут в Раменском округе в сентябре

В сентябре во дворце культуры «Победа» состоится два турнира: смешанный — для детей и взрослых, а также детский, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

Для записи на турнир необходимо перейти по ссылке.

Смешанный турнир пройдет 15 сентября, начало в 15:00. Детский турнир состоится 21 сентября, начало в 13:00.

В шахматном клубе ДК «Победа» занятия проходят в форме тренировок с демонстрацией решения задач и разбором партий. Участники могут проявить себя в шахматных турнирах высокого уровня и получить рейтинг в Федерации шахмат России. Узнать больше о тренировках в клубе можно по телефону: +7 (985) 621-38-44.

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