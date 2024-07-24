Домодедовские лаптисты стали бронзовыми призерами Кубка России

Фото - © МБУ ДО "СШОР "Олимп" (г. Домодедово)

сегодня в 18:51

С 14 по 21 июля 2024 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий-Эл прошел Кубок России по лапте среди мужских и женских команд. В соревнованиях приняли участие 12 мужских и 13 женских команд.

Московскую область представляли обучающиеся спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» городского округа Домодедово. Мужская команда отлично показала себя. Спортсмены выложились на полную и стали бронзовыми призерами по лапте среди мужских команд.

В составе сборной команды Московской области выступали: Павел Гусев, Игорь Балашкевич, Василий Нижегородцев, Павел Елизарьев, Илья Батурин, Иван Крылов.

Кубок России прошел на высоком профессиональном, конкурентном и эмоциональном уровне. Многие команды показали высокую техническую и тактическую подготовку. Судейский корпус отличился слаженной, профессиональной и грамотной работой. Все игры прошли без серьезных травм.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.