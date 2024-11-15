Дмитровская футбольная команда вошла в тройку лидеров региональных соревнований

Футбольная команда «Дмитров» была основана в 2018 году. За эти годы она неоднократно представляла Дмитровский городской округ на различных соревнованиях и добивалась впечатляющих результатов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2021 году «Дмитров» стал чемпионом зимнего чемпионата в формате 6×6, а также обладателем кубка ЛФЛД в формате 8×8 и чемпионом Московской области в формате 6×6.

В 2022 году команда заняла четвёртое место на межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу в Лиге Б. В том же году она одержала победу в «Кубке чемпионов 2022», который проходил в КЛФК «ЦСКА». Также в 2022 году «Дмитров» выиграл «Зимнее мультимероприятие» в КЛФК «ЦСКА».

В 2023 году команда вновь добилась успеха, заняв четвёртое место на межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу в Лиге Б-1. Кроме того, футболисты «Дмитрова» впервые приняли участие в Финальном этапе Чемпионата России по футболу, который проходил в Саранске.

«Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить всех, кто оказывал помощь и поддержку нашей футбольной команде, включая администрацию Дмитровского городского округа и наших болельщиков. Дорогу осилит идущий. Даст Бог и мы будем только развиваться, расти. Пока это бронзовые медали, но мы сделаем всё, чтобы золотые медали стали нашими», — поделился руководитель команды ФК «Дмитров» Эдуард Романов.

В этом году по итогам 22-го тура команда заняла третье место в межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди мужских команд, выступающих в Лиге «Б-1». Эти соревнования проходили на территории Московской области с 1 апреля по 10 ноября 2024 года.

«Поздравляю футболистов с заслуженной и долгожданной наградой! Этот успех является результатом долгих тренировок и преданности спорту. Уверен, что команда продолжит развиваться и добиваться новых побед», — сказал врип главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.