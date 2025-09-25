Дмитрий Сычев усомнился в оправданности трансфера Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Бывший форвард сборной России и «Спартака» Дмитрий Сычев заявил, что Жедсон Фернандеш пока не оправдал высоких ожиданий после перехода в московский клуб, сообщает Metaratings.ru .

Дмитрий Сычев в интервью поделился мнением об игре португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, который стал самым дорогим приобретением «Спартака».

«Пока не впечатлил. Не понимаю, за что заплатили такие огромные деньги. Он дублирует на поле Барко, они одноплановые игроки. Если бы он был явно сильнее, вопросов не было бы. Может, нужна адаптация. Но пока к этому трансферу вопросов больше, чем ответов», — отметил Сычев.

Фернандеш перешел в «Спартак» в июле 2025 года из турецкого «Бешикташа», подписав контракт до лета 2029 года. По информации СМИ, сумма трансфера с учетом бонусов составила около 25 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за «Спартак» восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После девяти туров чемпионата России команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.