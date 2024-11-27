Для учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет фестиваль духовной культуры

сегодня в 18:32

Городской округ Щелково 30 ноября примет ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В фестивале примут участие мальчики и девочки воспитанники воскресных школ Московской епархии 2011–2015 гг. р., представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы.

В программу фестиваля войдут восемь различных дисциплин: веселые старты, мини-футбол, городошный спорт, комбинированная легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

​Дата проведения: 30 ноября 2024 года.

​Место проведения: Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 24, спортивный комплекс «Подмосковье».

​Программа мероприятия:

11:00 — церемония открытия;

11:20–14:20 — проведение соревнований;

14:30–15:00 — награждение победителей.

​Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области организован министерством физкультуры и спорта Подмосковья, межъепархиальным отделом координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской Православной Церкви, а также администрацией городского округа Щелково. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.