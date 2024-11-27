Для учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет фестиваль духовной культуры
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Городской округ Щелково 30 ноября примет ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В фестивале примут участие мальчики и девочки воспитанники воскресных школ Московской епархии 2011–2015 гг. р., представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы.
В программу фестиваля войдут восемь различных дисциплин: веселые старты, мини-футбол, городошный спорт, комбинированная легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.
Дата проведения: 30 ноября 2024 года.
Место проведения: Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 24, спортивный комплекс «Подмосковье».
Программа мероприятия:
- 11:00 — церемония открытия;
- 11:20–14:20 — проведение соревнований;
- 14:30–15:00 — награждение победителей.
Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области организован министерством физкультуры и спорта Подмосковья, межъепархиальным отделом координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской Православной Церкви, а также администрацией городского округа Щелково. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.