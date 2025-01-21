Дисквалифицированный лыжник рассказал, почему сборная РФ не откажется от фтора

Лыжник Худиев: в ближайшие 10 лет на соревнованиях в РФ не откажутся от фтора

Российский лыжник Омар Худиев заявил, что в ближайшие 10 лет на соревнованиях в России невозможно отказаться от фторсодержащего парафина для подготовки инвентаря, сообщает «Матч ТВ» .

Ранее россиянина дисквалифицировали после победы в категории любителей на марафоне La Diagonela в Швейцарии из-за использования запрещенного фтора при подготовке инвентаря.

«Фтор дает большое преимущество при температуре от минус 5 и выше. Чем теплее, тем для него лучше. Лыжа дольше остается чистой, он уберегает ее от грязи», — рассказал Худиев.

Он подчеркнул, что в день соревнований столбики термометра опустились до минус 12 градусов, поэтому фтор не мог дать значительного преимущества.

По словам спортсмена, для допуска сборной России на международные соревнования потребуется менять грузовик для подготовки лыж, так как он «пропитан фтором». Кроме того, необходимо закупить большое количество новых пар лыж.

Худиев добавил, что в ближайшие десять лет на российских соревнованиях вряд ли откажутся от использования фтора. Инвентарь накапливается в течение длительного времени, и для того, чтобы отказаться от фтора, потребуется приобретать несколько пар новых лыж на каждый сезон. Многие спортсмены из регионов не смогут позволить себе такие расходы.