Дина Аверина закрутила роман с фигуристом Соловьевым после «Ледникового периода»

Чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина закрутила роман с фигуристом Дмитрием Соловьевым, который старше ее на девять лет. Пара начала встречаться после участия в шоу Первого канала «Ледниковый период», сообщает «7 дней» .

Аверина опубликовала фото с Соловьевым в социальных сетях, чем официально подтвердила их отношения. Пара провела совместный отпуск в Эмиратах. Они обнимаются и позируют на фоне новогодней елки.

«Прекрасное начало года», — прокомментировала Аверина.

Раньше Дмитрий Соловьев состоял в браке со своей коллегой Екатериной Лобановой, которая родила ему сына Александра. Он также встречался с лидером сборной России по керлингу Анной Сидоровой. Они были вместе пять лет.

Ранее стало известно, что блогер Даня Милохин состоит в отношениях с украинской блогершей Дариной Зеленской. Он пытается скрывать свою новую пассию от общественности, однако сама Зеленская активно делится фото с избранником в социальных сетях.