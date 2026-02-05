Дети хотят быть с мамой: стали известны подробности развода Павла и Алины Буре

Павел и Алина Буре будут в суде выяснять место проживания детей после развода

Известный советский и российский хоккеист Павел Буре и его супруга Алина приняли решение расстаться после 17 лет совместной жизни. Пара в суде делит не только совместно нажитое имущество, но и троих детей, сообщает «СтарХит» .

Павел Буре и Алина Хасанова познакомились во время отдыха в Турции, когда девушка еще была студенткой Плехановской академии. Значительная разница в возрасте не помешала их отношениям. Через 4 года Павел сделал Алине предложение.

Буре называл Алину своей первой и единственной любовью. Супруги воспитывают сына Павла и двух дочерей — Палину и Анастасию, младшей недавно исполнилось всего 7.

В декабре прошлого года супруги подали судебные иски друг к другу. По словам адвоката Алины Натальи Забрудской, между супругами осталось много нерешенных вопросов, в том числе место проживания детей после развода.

«В Хамовническом районном суде Москвы рассматривается дело об определении места жительства несовершеннолетних детей Алины Буре и Павла Буре, порядка общения с ними, разделе совместно нажитого имущества, расторжении брака», — сказала Забрудская.

По ее словам, дети хотят продолжать жить с мамой. Что касается раздела имущества, Алина Буре придерживается позиции, при которой все совместно нажитое имущество интересует ее для сохранения созданного обоими родителями привычного уровня жизни детей.

Супругам Буре предстоит разделить значительное состояние, оцениваемое примерно в 70 млн долларов. Предварительное слушание по делу уже дважды переносилось и теперь назначено на 18 февраля.

