Депутат Госдумы рассказала о попытках Украины давить на международные федерации

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова сообщила, что Украина перед заседаниями международных спортивных организаций распространяет среди участников материалы с негативным образом России, чтобы оказать давление на спортсменов и представителей федераций, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, такие действия направлены на то, чтобы повлиять на мнение спортсменов, журналистов и представителей федераций.

«Они хотят как-то повлиять на спортсменов, журналистов. Причем они какие-то страшные картинки показывают. Но они же не показывают при этом Одессу, детей Донбасса, показывают только негатив о России. И все это пытаются донести в каждую организацию. Бывает очень тяжело потом кого-то переубедить, когда они уже этих картинок насмотрелись. И это все не останавливается, они получают на это деньги», — поделилась Журова.

Депутат отметила, что несмотря на подобную практику, российские делегаты продолжают получать поддержку в ряде международных организаций. В качестве примера она привела решение международного паралимпийского комитета (IPC), который разрешил российским спортсменам выступать под национальным флагом.

Ранее международный олимпийский комитет прокомментировал восстановление российских паралимпийцев, подчеркнув, что проведение Паралимпийских игр регулируется IPC и международными спортивными федерациями. МОК принял к сведению это решение.

