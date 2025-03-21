Депутат Госдумы призвал наградить Дзюбу за рекордный гол

Депутат Госдумы: Дзюбу надо наградить за рекордный гол в ворота Гренады

В Госдуме считают, что нападающего ФК «Акрон» Артема Дзюбу необходимо представить к награде за рекордный гол в ворота сборной Гренады в составе национальной сборной, сообщает NEWS.ru .

«Играть за сборную страны почетно и ответственно, любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта. А это значит, что и федеральное ведомство не должно проходить мимо знаковых событий, тем более в самом массовом виде спорта», — заявил депутат ГД Роман Терюшков.

По его словам, РФС, помимо ведения статистики по рекордам, мог бы разработать чемпионские кубки и систему поощрений персональных достижений.

Каждый футболист должен стремиться преодолеть рекорд, а выстроенная система поощрений и наград позволит вовлечь спортсменов в здоровую борьбу, также отметил Терюшков.

Ранее сообщалось, что после указанного гола Дзюба стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной России.