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День физкультурника собрал в Парке Мира мытищинских любителей спорта

Во вторую субботу августа в России традиционно отмечают День физкультурника. Городской округ Мытищи присоединился к празднованию — в Парке Мира состоялась большая спортивна программа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Многие жители приходили целыми семьями, так как организаторы предусмотрели мероприятия на разный возраст и вкус. Эстафеты, спортивные турниры, мастер-класс по фехтованию, открытая тренировка по спортивной гимнастике «Будущие чемпионы» от Европейского гимнастического центра, беседа о правильном питании, акция «10 000 шагов» — каждый мог найти себе занятие по душе.

«Мне очень понравился праздник! Программа была интересной, веселой и активной», — поделился своими впечатлениями житель Мытищ Михаил Лебедев.

Программа была организована в рамках общеобластной акции «Парк! Спорт! Вперед!», участие в которой приняли 70 подмосковных объектов, включая мытищинский Парк Мира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.